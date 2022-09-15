AK Partili eski milletvekilinden canlı yayında Öcalan itirafı

AK Partili eski milletvekili Resul Tosun katıldığı canlı yayında, yıllar önce AK Parti iktidarının başlattığı çözüm süreci dönemiyle ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

tv100'ün ekranlarının ilgiyle izlenen programı Eşit Ağırlık'a konuk olan AK Partili Eski Milletvekili Resul Tosun canlı yayında “Apo” ve “Osman Öcalan” açıklamaları yaptı.

AK Parti iktidarının başlattığı Çözüm Süreci dönemine ilişkin AK Parti’nin “elini yakan” şeyler olduğunu dile getiren Resul Tosun canlı yayında şunları söyledi:

“Yerel seçimlerden önce AK Parti’nin elini yakan en önemli argümanlardan birisi Apo’nun mektubu ve kardeşinin TRT’de konuşması. HDP kartı kimin eline geçerse geçsin onun elini yakıyor. AK Parti yerel seçimlerden önce bunun cezasını çekti.”