AK Partili eski milletvekilinden ilginç Berat Albayrak iddiası

AK Parti’nin eski Milletvekili Emin Şirin, gazeteci Çağlar Cilara’ya "Türkiye ekonomik çıkmaz içinde. Erdoğan da Berat Albayrak ile yürümeyeceğini gördü. Dolayısıyla CHP'nin de mutabık kaldığı Maliye Bakanı ile birlikte beraber yürütelim teklifi gitti. 15 gün oldu" dedi.

Şirin, devlet içindeki Pelikan yapılanmasına ilişkin de kritik uyarılarda bulundu.

Devlet içindeki Pelikan yapılanması için, “paralel devlet haline geldi” yorumunu yapan AK Partili eski vekil Emin Şirin, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına ilişkin de, “Bu sayede Pelikan’ın para kaynakları da kesilir” dedi.

İşte AK Partili eski vekil Emin Şirin’in o sözlerinin bir bölümü:

“Sayın Cumhurbaşkanı Berat Albayrak’ın Maliye Bakanlığı’ndan ayrılmasını istiyor. Çünkü, yurtdışında gördüğümüz fotoğraflar, Sayın Berat Albayrak’ın, Pelikan grubunun yaptığı faaliyetleri, Pelikan parti içinde yarattığı sıkıntılar, Pelikan’ın neredeyse paralel devlet haline geldiği yayın bir hale geldi. Dolayısı ile Berat Albayrak başka bir bakanlığa geçer, Pelikan grubu gider. Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediyesi’nde devam eder. Bu sayede Pelikan’ın para kaynakları da kesilir. Bir taşta birkaç kuş vuracak gibi görülüyor.”

PELİKAN YAPILANMASI NEDİR ?



Yayınladıkları bildiri ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu istifaya götüren süreçte etkili olan ve devlet içindeki Pelikan yapılanması, 31 Mart seçimleri ile birlikte tekrar tepkilere neden olmuştu. Pelikan yapılanması 31 Mart yerel seçimler sonrasında tekrar gündeme gelmiş ve hem kamuoyunda, hem muhalefette, hem de AK Parti içinde eleştirilere neden olmuştu.