AK Parti'li eski vekil disipline sevk edildi

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nca yapılan toplantıda 22 ve 23’üncü dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan’ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.
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