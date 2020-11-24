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  4. 24 Kasım 2020 20:27

AK Parti'li eski vekil disipline sevk edildi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nca yapılan toplantıda 22 ve 23’üncü dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan'ın disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

AK Parti'li eski vekil disipline sevk edildi
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nca yapılan toplantıda 22 ve 23’üncü dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan’ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

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