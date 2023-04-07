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AK Partili Metiner: HDP seçmeni Erdoğan'a oy verir

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AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner, HDP seçmeniyle ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Metiner, ''Ben HDP sosyolojisini biliyorum. Cumhurbaşkanımıza oy verirler, parlamento seçimlerinde de HDP'nin olması için HDP'ye oy verirler'' dedi.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin ilginç bir iddiada bulundu.

TVNET’te katıldığı programda konuşan Mehmet Metiner, konuşmasında "HDP seçmeni" olarak nitelendirdiği seçmen kitlesi için "Siz zannediyor musunuz ki bütün olarak Kılıçdaroğlu'na oy verecekler? Asla!" dedi.

Sunucu Taha Hüseyin Karagöz, bunun üzerine araya girip Metiner'e "Anketlerde hiç fire yok neredeyse? Niye oy vermesinler ki? Amaç Cumhurbaşkanından kurtulmak değil mi? Onların açısından söylüyorum" dedi. 

Metiner'in buna yanıtı ise "Ben HDP sosyolojisini biliyorum. Muhafazakar, dindar Kürt sosyolojisini biliyorum. Cumhurbaşkanımıza verirler, parlamento seçimlerinde de HDP'nin olması için HDP'ye oy verirler" ifadeleriyle oldu. 

Etiketler mehmet metiner ak parti hdp seçmeni
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