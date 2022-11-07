AK Partili milletvekilinden Sedat Peker'e dava

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AK Partili Milletvekili Tolga Ağar'ın şikayetiyle organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında 'iftira' suçundan dava açıldı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, 6 Mayıs 2021’de çektiği bir videoda eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül hakkında bazı iddialarda bulunmuştu.

Vekil Tolga Ağar’ın kokain çektiğini, daha sonra ise Nusret Gökçe’yi arayarak tehdit ettiğini öne süren Peker, vekil Ağar’ın bu konuşmadan sonra ise silahını çıkararak havaya ateş ettiğini öne sürmüştü.

Tolga Ağar kendisine iftira atıldığını öne sürerek Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık şikayetten 6 ay sonra soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, “Gazete veya diğer kitle iletişim araçlarında yayın yapılması suretiyle bir kişiye suç isnadında bulunulması hâlinde de iftira suçu oluşur. Cumhuriyet savcıları, kamu adına re’sen soruşturulabilen suçlarla ilgili olarak yayınlanan haberleri ihbar kabul ederek, soruşturma başlatmaktadırlar. Bu bakımdan, basın ve yayın yolu ile bir kişiye gerçeğe aykırı olarak hukuka aykırı fiil isnat edilmesi hâlinde, iftira suçu oluşur. Şüpheli Youtube isimli internet sitesinde yayınlamış olduğu videoda müştekiye yönelik olarak müşteki vekili dilekçesi ve CD inceleme tutanağında belirtildiği üzere hukuka aykırı fiil isnadında bulunmuştur” denildi.

Sedat Peker’in iftira suçundan cezalandırılmasının istendiği iddianame Elazığ 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianameyi kabul eden mahkeme ilk duruşma tarihini ise 13 Şubat olarak belirledi.