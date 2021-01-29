AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı istifa etti!

Geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın istifa edeceği haberleri kulislere bomba gibi düşmüştü. Nevşehir'in hizmetkarı olduğunu söyleyen Başkan Arı, partisi ve kendisinin dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini isteyerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Ancak bugün Arı'nın Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Arı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Kardeşlerim dostlarım hemşehrilerim, saat 16.00'da gerekli açıklamayı yapacağım. Gönlünüz rahat, cumanız mübarek olsun"

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Belediye Başkanı bir sonraki paylaşımında ise Nevşehir'deki günlerine ait bir video paylaştı. Bu videoya ise "Hakkınızı helal edin gurban olduğum NevŞehir" ifadelerini not düştü.

"SİYASETE DEVAM EDECEĞİM"

Habertürk'ten Emrah Doğru'ya konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Arı, siyasete devam edeceğini belirterek, "Daha sağlıklı bir şekilde yol almak adına bugün gün içerisinde hem partimden hem de belediye başkanlığından istifa edeceğim. Aileme vakit ayıracağım ama tekrardan güzelce dinlendikten sonra siyasete devem edeceğim" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA İSTİFA ETTİ

Günlerdir konuşulan iddianın ardından Arı, bugün canlı yayında "Sağlık sorunları nedeniyle istifa ediyorum" açıklaması yaptı.

RASİM ARI KİMDİR?

1975'te Nevşehir'de doğan Rasim Arı ilk ve orta öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Pendik İmam Hatip Lisesi mezunu olan Rasim Arı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini aldıktan sonra Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans yaptı.

2001'de Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Rasim Arı, 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevine getirildi. Bürokrasi hayatını bakanlar Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak sürdürdü.

Rasim Arı, Melek Arı ile evli... Çiftin 2 çocukları var. Rasim Arı'nın eşi başkanlığı sürecinde sürekli yanında görünen bir isimdi.

2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015'te Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Arı, 9 Kasım'da Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti. Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı 21 aylık görev süresinin ardından belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

Rasim Arı istifasına gerekçe olarak 'sağlık sorunlarını' gösterdi.