AK Partili Şamil Tayyar Bahçeli - Demirtaş görüşmesi sonrası isyan etti

AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, MHP lideri Bahçeli ile Selahattin Demirtaş arasındaki telefon görüşmesi sonrasında geçmişte Demirtaş’ın eşine yönelik hakaretlere karşı çıktığı için linç edildiğini hatırlatıp çok sert bir açıklama yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptığı telefon görüşmesi Ankara kulislerini karıştırdı. Bahçeli'nin telefon görüşmesinde Demirtaş'a "teşekkür ettiği" iddia edfilmesinin ardından AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından sert ifadeler içeren bir paylaşım yaptı. Tayyar, “MHP Lideri Bahçeli, Demirtaş’ı aramış. Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım. Eşine yönelik ahlaksız paylaşımlara insani olarak tepki verdiğimde beni linç eden kifayetsiz muhterisler, şimdi kayıpsınız. Sizi fincan beyinliler sizi...” diyerek tepkisini dile getirdi.