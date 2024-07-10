AK Partili Sayan'dan partisine olay sözler: ''Kendinize gelin, iktidarı kaybedeceğiz''

AK Partili Savcı Sayan, ''Şımarmışız beyler şımarmışız. Kendinize gelin beyler, halk yorgun, halk bitkin, halk çaresiz'' diyerek partisini eleştirdi.

AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda partisine yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

"Halka maraba muamelesi yapıyorlar" ifadelerini kullanan Sayan'ın paylaşımı şu şekilde:

"FAKİRE VERGİ , ZENGİNE ÖVGÜ BİZİ FELAKETE GÖTÜRECEK.. KENDİMİZE GELELİM BEYLER..

Çayın 0,50 TL’ye satıldığı yerlerden oy alarak iktidar olduk..

Şu anda çayın 50 TL’ye satıldığı yerlerde oturmuş, çayın 0,50 TL olduğu yerlere uğramadığımız gibi, o insanları da hakir görüyoruz..

Çayın 0,50 TL’ye satıldığı yerlerdeki vatandaşlar, imkansızlıktan dolayı çayın 50 TL’ye satıldığı yerlere gelip derdini bize anlatamıyor.

Biz ise onlara gitmiyoruz. Peki bu kafayla seçim kazanabilir miyiz..?

Bunun cevabını bulmazsak/ bulamazsak/ buldurmazsak iktidarı kaybedeceğiz..

Bizim rakibimiz muhalefet değil. Halk muhalefete hiç güvenmiyor.

Bizim rakibimiz kendi davranışlarımız, kendi vurdumduymazlığımız..

Geldiğimiz yeri unutmamız.

Halka ekmek yerine pasta ikram etme moduna geçmemiz..

Makam, mevki ve paraya doymuşluğumuzdan dolayı sırtına basarak iktidar olduğumuz insanların yanına bir daha uğramaz olmuşuz..

Bazı bürokratlarımızın ve bazı siyasilerimizin burnu bir karış havada..

Halka maraba muamelesi yapıyorlar..

Fakirden alıp zenginlere yaslanmak Ülkeyi kurtaramayacağı gibi, gün gelecek,

Reisin oyu da bizleri kurtaramayacaktır..

Şımarmışız beyler şımarmışız..

Kendinize gelin beyler, halk yorgun, halk bitkin, halk çaresiz..

Bu asil halk ülke ve bayrak hatırına, Ortadoğu’nun diğer ülkelerine benzememe hatırına susuyor..

Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiğinden dolayı hala sabrediyor.."