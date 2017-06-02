AK Partili Tayyar: ''Erdoğan'a gerçekler aktarılmıyor''

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gülen cemaati tarafından rehin alındığını iddia etti. Tayyar, Cumhurbaşkanı ve partisinin genel başkanı Tayyip Erdoğan’a darbeyle ilgili gerçeklerin de aktarılmadığını savundu.



Katıldığı bir televizyon programında söz alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun ‘FETÖ’ argümanları üzerinde siyaset yürüttüğünü iddia etti.

Tayyar, şöyle konuştu:

"Şu an Kılıçdaroğlu FETÖ'ye rehin. FETÖ'yle mücadele ederken bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den kurtarılması gerekiyor. Kılıçdaroğlu FETÖ argümanları üzerinden siyaset yapmaya devam ediyor."

Öte yandan Tayyar, Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili gerçek bilgilerin aktarılmadığını da öne sürdü:

"15 Temmuz gecesini evde koltuğunda geçirenler bugün ahkam kesiyor. Türkiye'nin her yerinde görülen çatı davalarında bir problem var. FETÖ borsası var! Kimi savcı, hakim, avukatlar bu süreci rant sürecine dönüştürüp para kazandı. Cumhurbaşkanımız'a yargının iç yüzüyle alakalı gerçek bilgiler aktarılmıyor" ifadelerini kullandı.





