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  4. 29 Haziran 2017 10:41

AK Partili ve MHP'lileri de adalet yürüyüşüne çağırdı

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne AK Parti ve MHP tabanının da katılması gerektiğini söyledi.

AK Partili ve MHP'lileri de adalet yürüyüşüne çağırdı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" on dördüncü gününü geride bıraktı. Yerine kayyım atanarak görevinden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk’ün yürüyüşe destek vereceklerini duyurmasının ardından gözler HDP’ye çevrilirken, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, T24'ten Hülya Karabağlı'ya  “HDP’nin katılması yetmez, AKP ve MHP tabanının da tüm tabanlardaki insanlarla çoğala çoğala büyümeli. Bu yürüyüş, Cizre’den Sur’dan, Silopi’nin hassasiyeti ile birleşmeli ve aynı zamanda AKP tabanı, MHP tabanının hassasiyetleri ile de birleşmeli ve herkes için adalet talebine dönüşmeli” dedi.

Garo Paylan , hdp , adalet yürüyüşü