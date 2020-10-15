''AK Parti'nin en iyi adayı kim'' anketinde Erdoğan'ı üzecek sonuçlar!

Erken seçimin tartışıldığı bu günlerde Avrasya Araştırma Şirketi seçmenin nabzını yokladı. Avrasya Anket Başkanı Kemal Özkiraz, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı ankette AK Parti'nin adayı için çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

30 büyükşehirde yapılan çalışmaları sonucunda AK Parti ve MHP’nin toplam oyunun 8 puan azaldığını söyleyen Özkiraz, sonuçlarda AK Parti’nin birinci adayının ise artık Erdoğan olmadığının görüldüğünü belirtti.

Özkiraz tabloyu şöyle anlattı:

“Büyükşehirlerde çıkan sonuca göre Erdoğan, cumhurbaşkanlığında AK Parti'nin en iyi adayı değil. Rakiplerle karşılaştırdığımızda AK Parti’nin en iyi adayı Hulusi Akar görünüyor. İkinci sırada Erdoğan var, üçüncü sırada ise Erdoğan’ın 0,5 gerisinde Soylu var."