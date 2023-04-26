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AK Parti'nin il binasına Kılıçdaroğlu afişi

AK Parti'nin il binasına Kılıçdaroğlu afişi
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Aydın’da AK Parti İl Başkanlığı’nın bulunduğu binaya Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişi asıldı.

14 Mayıs seçimlerine artık sadece 18 gün kalmışken Aydın’da AK Parti İl Başkanlığı’nın bulunduğu binaya Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişi asıldı. Afişte, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Afişte, “Sana söz. Kaybettiğin her an, her yıl, her kuruş, her gülüş sana geri dönecek” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan söz konusu afişten AK Parti teşkilatının haberi olmadığı ve bugün sabah saatlerinde afişi asıldığında gördükleri öğrenildi.

Etiketler afiş kemal kılıçdaroğlu recep tayyip erdoğan ak parti il binası
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