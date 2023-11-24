AK Parti'nin İstanbul adayı için sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En uygun olanı göreceksiniz" dediği AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı için dikkat çeken bir isim öne çıktı.

Yerel seçimlerde İstanbul için yarışacak AK Partili isimler arasında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, önceki kabinenin Çevre Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yer alsa da kulislerde öne çıkan güçlü isimlerden biri de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarla gündeme gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AK Parti’nin İBB adayı olacak.

Yerlikaya'ya yakın kaynaklar İçişleri Bakanı'nın görevine devam edeceğini, kesinlikle aday olmayacağını söylese de Yerlikaya doğrudan bir açıklamada bulunmadı. Ayrıca aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen büyük bir sermaye grubunun da Ali Yerlikaya'nın adaylığını desteklediği ve süreçte yanında olacağı belirtiliyor.

Öte yandan YSK, geçtiğimiz günlerde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde aday olabilmek için kamu görevlilerinin 1 Aralık Cuma günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğini bildirmişti. Buna göre, Yerlikaya’nın aday olabilmesi için 1 Aralık’a kadar istifa etmesi gerekiyor.

Seçimlerde yarışmak isteyen ve aday olacağı konuşulan diğer ismin de İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu olduğu iddiası var. Esenler’de üç dönem kuralına takılan Göksu’nun başka ilçe arayışında olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın, Göksu’nun İBB için aday gösterilmesi durumunda destekleyeceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet