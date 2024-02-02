AK Parti'nin İstanbul adayı Kurum'dan gençlere destek paketini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Ümraniye’de, ilk kez oy kullanacak yüzlerce genç ile bir araya geldi. Gençlerle kahve içerek sohbet eden Kurum, üniversite okuyan öğrencilere yönelik vaatlerini anlattı.

Konuşmasında, “İstanbul’da 39 ilçemizde 100 bin gencimize paylaşımlı ofisi armağan edeceğiz. İşini kurmak isteyen gençlerimiz bu ofislerden faydalanacak. İş kurmak isteyen 100 bin gencimize 100 bin TL sermaye desteği, yeni evlenen gençlerimize 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceğiz. Üniversiteye giden gençlerimize ulaşımda %40 indirim yapacağız. Yine üniversiteli gençlerimize 10 bin TL burs vereceğiz. Her yıl bu bursu güncelleyeceğiz. Öğrenci evlerine 25 metre küp doğalgaz desteği vereceğiz. Birçok mahallede, ilçede ‘İBB Kahve’ dediğimiz kiosklarımız olacak. Oralarda çok uygun şartlarda kahvenizi içebileceksiniz” dedi.

Gençlerle Buluşma Etkinliği’nde bir de sürpriz hazırlandı. Kurum’un çocukluk ve gençlik fotoğrafları sinevizyon ile yansıtıldı.

Üniversitelilerin şarkılarla renklendirdiği programda, bir genç kemençe eşliğinde türkü seslendirdi. Gençlerin çektiği horona, Murat Kurum da eşlik etti. Öğrencilerin isteği üzerine tezgahın başına geçerek menemen yapan Kurum’a etkinlik sonunda Ümraniye Belediyesi tarafından hat tablosu ve Ümraniyespor atkısı hediye edildi.

Kurum'a etkinlikte Ümraniye Belediye Başkanı ve adayı İsmet Yıldırım eşlik etti.

Konuyla ilişkin fotoğraf, video ve DSF bağlantılarını sizlerle paylaşıyor, kolaylıklar diliyorum.