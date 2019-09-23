AK Parti'nin tarihindeki ilk seçilmiş kadın başkanı istifa etti

AK Parti'nin tarihindeki seçilmiş tek kadın il başkanı olan Yeşim Karadağ partisinden istifa etti. AK Parti Çanakkale eski İl Başkanı Yeşim Karadağ bugün istifasını "Kamuoyunun Bilgisine" notuyla twitter hesabından şu şekilde paylaştı:

“24.Dönem Milletvekili Adayı, İl Başkanı, İl Başkan Yardımcısı, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Görevlerini İfa Etmenin Dışında En Önemlisi Uzun Yıllar Boyunca Gönüllü Bir Neferi Olarak Çalıştığım,

Seçilmiş Tek Kadın İl Başkanı Sıfatı İle İl Başkanlığı Sürecimde Özellikle 15 Temmuz Hain Darbe Girişinıinde Görevdeki Tek Kadın İl Başkanı Olarak Büyük Bir Özveri ve Fedakarlık İle Görev Yaptığını, Hiçbir Ferdine, Tüzel Kişiliğine "Yanlış ve Yamuk” Yapmadığım, Alnımın Akı İle Her Kademesinde Onurlu Bir Şekilde Mücadele Ettiğim AK Parti 'den Partinin Temelini Oluşturan Kuruluş İlke ve Esaslarından Uzaklaşması Nedeniyle Bugün İtibari İle İstifa Ediyorum.

Bu Süreçte Birlikte Yol Yürüdüğüm, Uzun Yıllar İçinde Bulunmaktan ve Karşılık Beklemeden Hizmet Etmekten Büyük Bir Şeref Duyduğum AK Parti 'nin Vefalı Tabanına, Hiçbir Çıkar Beklemeden Çalışan Her Bir Teşkilat Mensubuna Teşekkürlerimi ve Şükranlarımı Sunuyorum.”

ONLARCA YENİ İSTİFA

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun ihraç talebiyle disipline sevk ettiği eski genel başkan ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, kendisiyle birlikte ihracı istenen eski genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, eski TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ayhan Sefer Üstün ve eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı ile birlikte istifa ettiklerini duyurdu. Bu istifaların ardından birçok AK Parti'li isim de istifa ettiklerini açıklamaya başladı.

İstifa edenler arasında eski milletvekilleri, eski il başkanları ile AK Parti teşkilat mensupları bulunuyor.

İSTİFALARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

25 ve 26. Dönem milletvekilleri Kani Torun ve Ali Sarıkaya, 26. Dönem Konya Milletvekili Ömer Ünal, 24. Dönem milletvekili Feramuz Üstün, eski Somali Büyükelçisi ve eski Bursa milletvekili Kani Torun, Eski Borsa İstanbul Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili İbrahim Turhan ile AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yapan Dalyan Kardaş da partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, eski Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz, eski Tokat Milletvekili Coşkun Çakır da istifa edenler arasında.

Birçok AK Parti üyesi istifalarını sosyal medyadan duyurdu.

2016-2017 arası Adıyaman İl Başkanlığı yapah Abdurrahman Dimez ile aynı görevde bulunan Seyfettin Bilen, eski Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar, eski Ağrı İl Başkanı Cesim Gökce, eski AK Parti Kadın Kollanı MKY Üyesi Aynur Algül, AK Parti Şanlıurfa kurucularından Abdullah Yeşil, eski Muş İl Başkanı Namık Ergün, eski Tekirdağ İl Başkanı Ahmet Akçay, eski Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç, Ümraniye eski ilçe başkanı Enver Sedat Çakıroğlu ile Dünya Engelliler Gelişim Derneği Genel Başkanı İslam Meral AK Parti üyeliklerinden ayrıldı.