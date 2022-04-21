AK Parti'ye katılan İsmail Ok ''Erdoğan'' paylaşımlarını sildi

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Balıkesir Millvekili İsmail Ok'un iktidarı eleştirdiği paylaşımlarını sildiği ortaya çıktı.

2020 yılında İyi Parti'den ayrılan İsmail Ok, AK Parti saflarına katıldı. Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan İsmail Ok, "AK Parti'de mücadelede ben de varım" dedi.

Ok'un AK Parti'ye katılmasının ardından geçmişte iktidara yönelik yaptığı eleştiriler yeniden gündeme geldi.

Ok'un Kasım 2021'de yaptığı paylaşımında enerji fiyatlarının artmasına dikkat çekerek "Sayın Cumhurbaşkanı konuştukça paramız değer kaybediyor. Bunun sonucunda enerji ve akaryakıt fiyatları anında artıyor. Bu geceden itibaren yine zam... Bedelini Türk milleti ödüyor... Bu zamların mutlaka siyaseten bir bedeli olacaktır" dediği görüldü.

Ok, paylaşımlarının gündem olması sonrası iktidara yönelik eleştirilerinin yer aldığı tweetlerini sildi.

Ok'un bir başka Twitter paylaşımında da, "AKP'ye oy vermiş kardeşlerim, bu kadar pislik yapan, yalancı bir adamın arkasından gitmeyin. Gelin büyükşehirde bizlerin yanında olun" dediği görüldü.

Ok ayrıca, AK Parti'nin tarım ve hayvancılığı bitirdiğini savunmuş, zeytinciliği bitirmeye çalıştığını söylemişti.