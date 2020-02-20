Akşener: ''Damat beyin trolleri devrede''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meral Akşener bir gazetecinin, “Trabzonspor’la ilgili yaptığınız son açıklama özellikle spor camiasında farklı bir tartışma yarattı bu konuya yorumunuz nedir” sorusu üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, son günlerde Süper Lig'de Trabzonspor'a yardım ettiği iddialarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak için partisinin grup toplantısında, "Ekonomi bakanı damat bey bu aralar anlamadığı bir diğer alanı futbolu karıştırmakla meşgul" ifadelerini kullanmıştı.

“DAMAT BEYİN TROLLERİ DEVREYE GİRDİ”

Meral Akşener, söz konusu açıklamaları üzerine kendisine sorulan “Trabzonspor’la ilgili yaptığınız son açıklama özellikle spor camiasında farklı bir tartışma yarattı bu konuya yorumunuz nedir” sorusu üzerine “Damat Beyin trolleri devreye girdi, konuyu sulandırmaya kalkıştılar ama benim söylediğim açıktır” ifadelerini kullandı.

Akşener şöyle konuştu:

“Spor Türkiye’de önemli bir şey. Benim konuşmam yeniden okunup dinlendiği zaman ne dediğim ortaya çıkar. Hangi takım olursa olsun oraya siyasetçilerin elinin, olumlu olumsuz ellememesi gerektiğini söyledim. Sporu siyasetin müdahalesinden uzak tutmanın doğru olduğunu söyledim.

Trabzonspor’un gayretlerini, mücadelesini bir tartışma konusu yapmayın. Yıllardır mücadele eden bir takımın kendi gayret ve mücadelesine gölge düşürmeyin dedim. Trabzonlular da Trabzonspor da benim bu dediğimi çok iyi anladılar. Ama ilginç bir şey oldu Damat Beyin trolleri devreye girdi, konuyu sulandırmaya kalkıştılar ama benim söylediğim açıktır; spora hiçbir siyasetçi ben dahil karışmayın, taraftarları birbirinin karşısına dikmeyin. Orada insanlar sporun mutluluğu içerisinde biraz rahatlıyor, bu mutluluğu ortadan kaldırmayın. Trabzonspor’un haklı mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin.”