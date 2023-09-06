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Akşener ile Muharrem İnce bir araya geldi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

 İnce’yi İYİ Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı.

Saat 14.00’da başlayan görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, İnce’nin görüşmenin ardından açıklama yapacağı ifade edildi.

Etiketler meral akşener muharrem ince iyi parti memleket partisi
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