Akşener Isparta'da: Hacı kadınım ben, ağzıma alkol değmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Isparta'da yaptığı açıklamada, "Isparta'nın gülünü yerle bir ettiniz, sonra temiz alınlarınızla seccadeye gideceğinizi söylüyorsunuz. Hacı kadınım ben, ağzıma alkol değmedi be" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Isparta'da vatandaşlara seslendi. Akşener, "Türkiye'deki kadınlar hiçbir dönem bu kadar acı yaşamadı. Sürtük olduk, sırtından sopayı karnından sıpayı eksik edilmemesi gereken varlıklar olduk" dedi.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sizlerin dertlerini konuşmadan yıllar geçti. Bugün sizler, bizler 14 Mayıs akşamı şayet seçimi kazanırsak işgalciymişiz. Hadi oradan. Bu ülkenin has evlatları nereden işgalci oluyor. Kendinize gelin. Bir tanesi iyice karıştırmış, biz iktidara gelirsek erkek erkeğe evlilik, erkeklerle hayvanların evliliği yasal olacakmış. Bunlar kafayı yemiş. Bütün psikiyatrları bunları tedaviye davet ediyorum. Bunlar birer hezeyan ve ruh hastalığıdır.

Bir başka konu var 14 Mayıs akşamı, sizin iradeniz bizi seçerse bizler şampanyayla kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınları secdeye varacakmış. Sizler gencecik çocukların hakkını yediniz, tarımla uğraşanların emeğini çaldınız. Isparta'nın gülünü yerle bir ettiniz, sonra temiz alınlarınızla seccadeye gideceğinizi söylüyorsunuz. Hacı kadınım ben, ağzıma alkol değmedi be.

Bir yüzükle başlattığınız siyasi hayatınız gemiciklerle sürdüyse, ABD'nin şehirlerinde yüksek binalar yaptıysan haramdır. Ama biz bunlara bakmayacağız. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci parti, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 13'üncü Cumhurbaşkanımız olacak.

"KENDİ PARTİMİ ÖVMEDİM, SADECE SİZİ DİNLEDİM"

3 yıldır esnaf geziyorum. Bu dükkanlarda 3 sene boyunca hiçbir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Sadece sizi dinledim. O dertlerimize arkadaşlarımız çareler buldu, kamuoyuyla paylaştık, ağalara dedik ki 'Bunları kullanın'. Bazılarını kullandılar ama çoğuna el sürmediler. Onların müşterisi velinimettir. Esnaf ve tarım ekonominin belkemiğidir. Gezerken gördüm ki ikisi de yere yapışmış.

Diyarbakır'da bana faili meçhulcü, Isparta'ya gelince PKK'lı diyorlar. Ben ikisi de değilim. Ama bunlar ayna gibi kendilerini görüp bizi söylüyorlar. Sayın Recep Bey'in elin sağ elinde Hizbullah var, Gaffar Okkan'ın katillerinin olduğu terör örgütü, sol elinde PKK var, Kandil var, Apo var.

Türkiye'deki kadınlar hiçbir dönem bu kadar acı yaşamadı. Sürtük olduk, sırtından sopayı karnından sıpayı eksik edilmemesi gereken varlıklar olduk, tacize tecavüze uğradık. Karşınızda duran Meral Akşener, ben dört kardeşin en küçüğüyüm. Köyde doğdum, küçük şehirde büyüdüm. Ben Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın iftirasıyla karşılaştım. Benim için ölümle eş değerdir. Sonra birisi 'Kınalı yapıncak, birisi 'Torunu gayrimeşru', biri dedi ki söylemeye terbiyem müsaade etmiyor. Eğer bunlara dayanıyorsam, Allah'ım şahittir sizin için. Ben bugün evime dönsem Recep Bey'in karşısında Türkiye'nin en şerefli kadını olurum. Ben sizin için mücadele ediyorum, etmeye devam edeceğim."