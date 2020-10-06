Akşener'den Erdoğan'a: Türk ekonomisi damadının oyun hamuru değil

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin eleştirilerde bulunan Akşener, "Damat bu sefer kayınpederinin 2023 hedeflerini bile boşa çıkarmayı başarmış. Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce aday dururken, hazineyi damadına emanet edersen olacağı bu. Türk ekonomisi, damadının mıncıklayacağı oyun hamuru değil. Türkiye Cumhuriyeti de sizin deneme tahtanız değil" dedi.

Albayrak'ın, "Döviz kuru benim için önemli değil, oraya hiç bakmıyorum" ifadesine sert bir dille tepki gösteren İyi Parti lideri, "Damat bey döviz kuru bir ülkenin parasının değeridir. Paramız değerini yitiriyorsa bil ki fakirleşiyoruzdur. Binlerce fabrikanın döviz borcu var. Ürettiğimiz her ürün ithalata bağlı. Döviz kuru arttığında peynir fiyatları bile artıyor. Bak teknoloji demiyorum peynir diyorum peynir. Bir ülkenin ekonomi bakanı, 'Ben döviz kurlarına bakmıyorum" diyebilir mi? Allah aşkına söyler misin damat bey, sen nereye bakıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Ekonomide zikzak yapmaktan vazgeçin. Derhal ekonomiden anlayan Cumhurbaşkanı yardımcısı atayın" çağrısında bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu toplantımız herhangi bir toplantı değildir. Milletimizin uzun yılar sonra güneşin doğuşuna tanıklık edeceği yeni dönemin işaretidir. 2. olağan kurultayımızın görkemi iktidar yürüyüşümüzü bir kez daha göstermişti. Hazır olun millet bizi çağırıyor Hayallerimizle, plan ve projelerimizle zengin, mutlu bir Türkiye'yi inşa etmek için milletimizin emrine baş göz diyoruz. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun."

Azerbaycan'a milletvekillerimizi göndereceğiz

"Yüreğimiz Azerbaycan'da atıyor. Bakü'ye selam olsun. Azer rüzgârıyla dalgalanan ay yıldıza selam olsun. Türk'ün askerine, Türk'ün bayrağın selam olsun. Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında olabilmek için elçiliğe müracaat ettik. Milletvekillerimizden bir grubun Azerbaycan'a desteğini ifade etmek amaçlı gitmek için talepte bulunduk. İktidarın Azerbaycan duruşunu destekliyoruz. Aklı devreye sokmak ve sonuç alabilecek adımlar atabilmek çok önemli. Azerbaycan'ın haklılığı en büyük gücümüz. Ermenistan'ın işgalci olduğu geçeği, Azerbaycan topraklarının beşte birinin işgal altında olduğu gerçeği en büyük kozumuzdur."

Bahçeli'nin AYM çıkışına tepki: Türk milletinin temelleriyle daha fazla oynamayın.

Yeni bir suni tartışmanın ateşi fitillendi. Bahçeli Anayasa mahkemesinin yapısı değiştirilmelidir dedi. Erdoğan da bir değişiklik önerisi gelirse evet diyeceğini ima etti. Hukuk sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmazsa olmazıdır. AYM hukuka aykırı çıkarılan kanunların yanlış verilen mahkeme kararlarının dönüp dolaşıp geldiği duvardır. Güçlü bir AYM milletin teminatıdır. Bizim de onaylamadığımız birçok karar imza attı ancak karar çıktıktan sonra hukuk devletine olan inancımız gereği bu kararlara hep uyduk. Her kararını beğenmek zoruna değilsiniz ama uymak zorundasınız. Mevcut Anayasa kapsamında verdiği kararlar üzerinden böyle bir kurumun tehditkâr bir dille tartışmaya açılması hukuk sistemimize vurulacak yeni bir darbedir. AYM sizin referanduma götürdüğünüz Anaysa'ya uymakla yükümlü. Kendi yazdığınız Anayasa'ya uymak bu kadar zor mu geliyor. Türk milleti sizin oyuncağı değildir. Tük milleti de saray bahçesine dikilecek lale değildir. Canınız öyle istiyor diye Türk milletinin temelleriyle daha fazla oynamayın."

Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na eleştiri

"Damat bu sefer kayınpederinin 2023 hedeflerini bile boşa çıkarmayı başarmış."

"Damat bakanı tebrik edebiliriz bir ülkede iç savaşın ekonomik yıkımıyla bizdeki damadın ekonomik yıkımı aynı. Kendine gel Sayın Erdoğan. Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce aday dururken, hazineyi damadına emanet edersen olacağı bu. Türk ekonomisi, damadının mıncıklayacağı oyun hamuru değil. Türkiye Cumhuriyeti de sizin deneme tahtanız değil."

"Sen nereye bakıyorsun damat bey?"

"Damat bey döviz kuru bir ülkenin parasının değeridir. Paramız değerini yitiriyorsa bil ki fakirleşiyoruzdur. Binlerce fabrikanın döviz borcu var. Ürettiğimiz her ürün ithalata bağlı. Döviz kuru arttığında peynir fiyatları bile artıyor. Bak teknoloji demiyorum peynir diyorum peynir. Peynirin paketleri dolarla ithal ediliyor. Peyniri marketlere götüren TIR'lar dolarla alınıyor. Üzerimizdeki kıyafetlerin kumaş boyaları dolarla alınıyor. Bindiğiniz otomobiller dolarla alınıyor. İşte bu yüzden döviz arttığında hemen her şeye zam geliyor. Bir ülkenin ekonomi bakanı, 'Ben döviz kurlarına bakmıyorum" diyebilir mi? Allah aşkına söyler misin damat bey, sen nereye bakıyorsun?"

"(Albayrak'ın enflasyon açıklamasına eleştiri) Yahu senin güya tarafsız merkez bankan bile bunu daha yüksek beklediğini senden 10 gün önce söyledi. Nitekim dün türlü oyunlarla enflasyon yüzde 11 çıktı. Damat bey sen nereye bakıyorsun?"

"Arkadaşımız program lansmanında çıkıp 'bu program istihdam odaklı' diyor Biz de doğal olarak hemen istihdam oranlarına bakıyoruz. Geçen sene 28 milyon kişi çalışıyormuş, bu sene 26 milyon 700 bin. seneye 28 milyon kişi çalışacak diyor, iş gücüne katılım oranını düşürmüş sonra da utanmadan ben istihdam odaklı program hazırladım diyor. Allah aşkına damat bey söyler misin, sen nerelere bakıyorsun?"

Erdoğan'a ekonomi çağrısı

"Ekonomide zikzak yapmaktan vazgeçin. Derhal ekonomiden anlayan Cumhurbaşkanı yardımcısı atayın Sayın Erdoğan."