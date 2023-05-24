Akşener'den Ümit Özdağ için ilk açıklama

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasına ilişkin ilk açıklama geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün ikinci turda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Özdağ'ın bu kararına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi.

Protokol imzalanmasından memnun olduğunu söyleyen Akşener, "O metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. İki siyasi partinin genel başkanları olarak yayınlandı. Millet İttifakı'nın mutabakat metinleriyle ters düşen bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Özdağ'a bakanlık verildi mi?

Akşener'e Özdağ'a verildiği konuşulan bakanlıklar da soruldu. "Biz henüz bakanlıklar konusunu konuşmadık. İki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı seçime girdik. Alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle CHP ve İYİ Parti seçimden sonra bir araya gelecek ve görevlendirmeler yapılacak" diyen Akşener, "CHP'nin görevlendirmelere aldığı bakanlıkları hangi siyasi partiye 'Siz burada görev alın' diyeceği İYİ Parti'yi ilgilendiren bir durum değildir. CHP'nin vereceği bir karardır. Saygı duyuyorum. İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ'a böyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmışsa, CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır, saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.