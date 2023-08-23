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Akşener'e yönelik FETÖ soruşturmasında 7 yıl sonra karar

Akşener'e yönelik FETÖ soruşturmasında 7 yıl sonra karar
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında başlatılan FETÖ soruşturması takipsizlikle sonuçlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında başlatılan FETÖ soruşturmasında 7 yıl sonra takipsizlik kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma 7 yıl sonra karara bağlandı. Başsavcılık soruşturma dosyası hakkında ‘takipsizlik’ kararı verdi.

İYİ Parti lideri Akşener soruşturmayla ilgili 2019 yılında “Hakkımda yapılan soruşturmanın, ‘At izi mi, it izi mi?’ olduğunun tespiti, sürecin sorumlularının belirlenmesi ve FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için soruşturma üzerindeki gizlilik kararının ivedi olarak kaldırılmasını ve ifademe başvurulmasını talep ediyorum” demişti.

Etiketler iyi parti meral akşener fetö
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