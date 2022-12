Akşener'in ''prompter dışı'' konuştuğu bölüm ortaya çıktı

Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmanın bir bölümünde prompter dışına çıktığını belirterek o konuşmasını yazdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla bir araya gelmesine yöneltilen eleştirilere tepkili.

Siyasetçi, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın önemli bir bölümünü bu eleştirilere yanıt vermeye ayırmış; hem yaşananları 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpas' olarak yorumlayan iktidar yanlısı isimlere hem de bu görüşe katılan kimi 'muhalif' kimlikli yazarlara yanıt vermişti:

"(...) Ben Sayın Erdoğan’a harbiden çok acıdım. Bu kadar ahmaklar sürüsünü yanına nasıl topladı? Ciddi söylüyorum. Silsile halinde… Erdoğan diyor ki 'Yargı doğru bir iş yaptı.' Bakanımsı troller, milletvekilimsi troller, akademisyenimsi troller ve gazetecimsi troller 'Hayır' diyor, 'Operasyonu Meral Akşener yaptı.' Sen neymişsin be Meral Akşener!

Operasyonu… (Gülüyor) Yaaa! Evet, ne yapmışım? Aramışım, taramışım, hakim değiştirmişim, harika, sonra hapis cezası verdirmişim. Sonra? Sonrası hiç. Ve çok ilginç, Erdoğan’ın 'Her şeyi kendi yapayım' diye Türkiye’de bütün her şeyin içine tükürüldüğü, bütün sistemin içine tükürüldüğü, geldiğimiz noktada bir kamyon ahmağın elinde oyuncak bir Erdoğan’la karşı karşıyayız. Vallahi çok acıdım. Harbiden çok acıdım. İnsan cumhurbaşkanını takip eder. 'Oh olsun, biz yaptık' der. O mertliği gösterir, o cesurluğu gösterir. Sayın Erdoğan bunu söylüyor. Amma velakin yok, diğerleri diyor ki 'Meral Akşener bunu yaptı.' E başka bazı ahmaklar da buna inandı. Ha ha ha! Birileri rol yaptı, birileri inandı. (...)"

Akşener'in bu sözleri prompter dışına çıkarak sarf ettiği öğrenildi. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Akşener, 'Başka bazı ahmaklar' derken, 'Birileri rol yaptı birileri inandı' diye konuşurken muhalefeti eleştiriyordu" bilgisini verdi.

'PAZARTESİ GÜNÜNDEN BERİ KONUŞMADILAR'

Saymaz ayrıca, Kılıçdaroğlu ve Akşener’in geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana hiçbir şekilde konuşmadığını söyledi.

İki liderin yüz yüze görüşmesinin 5 Ocak 2023’te gerçekleştirilecek altılı masa toplantısına kalabileceğini dile getiren gazeteci, şöyle devam etti:

"O gün Cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelebilir. Uzlaşma sağlanabilir mi? Pek sanmıyorum. Akşener’e çok yakın bir İYİ Partili bir milletvekili şöyle diyor: 'Cumhurbaşkanlığı meselesi, CHP’nin iç meselesi değildir. Eğer ittifak halinde bir Cumhurbaşkanı çıkacaksa… İç meselesiyse oturur, kendi aralarında çözerlerdi. Zaten masaya da ihtiyaç yok o zaman.' (…)"