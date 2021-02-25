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  4. 25 Şubat 2021 09:35

Albayrak'la ilgili bir bomba iddia daha: ''Erdoğan'ın yardımcısı olacak!''

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni görevine ilişkin bir iddiayı okurlarıyla paylaştı. Kaynak: Ahmet Takan'dan bomba iddia! Berat Albayrak'ın yeni görevini açıkladı 

Albayrak'la ilgili bir bomba iddia daha: ''Erdoğan'ın yardımcısı olacak!''
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Sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden ve henüz sürece ilişkin bir açıklama yapmayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, enerji ve ulaştırmadan sorumlu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirileceğini iddia eden Ahmet Takan, köşesinde şu ifadelere yer verdi:

 "Geçen gün, siyasetçi bir dostumla sohbet ederken “Bak!.. Damat Berat Albayrak, enerji ve ulaştırmadan sorumlu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilirse hiç şaşırma“ dedi."

Ahmet Takan'ın yazısının tamamı için...

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