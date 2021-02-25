Albayrak'la ilgili bir bomba iddia daha: ''Erdoğan'ın yardımcısı olacak!''

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Sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden ve henüz sürece ilişkin bir açıklama yapmayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, enerji ve ulaştırmadan sorumlu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirileceğini iddia eden Ahmet Takan, köşesinde şu ifadelere yer verdi:
"Geçen gün, siyasetçi bir dostumla sohbet ederken “Bak!.. Damat Berat Albayrak, enerji ve ulaştırmadan sorumlu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilirse hiç şaşırma“ dedi."
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