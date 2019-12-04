Ali Babacan cephesinden AK Parti çıkışı: ''Hasmı olmayacağız''

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan cephesinden AK Parti'ye karşı izlenecek tutum hakkında açıklama geldi.

Ali Babacan ve ekibinin kurmaya hazırlandığı partinin nasıl bir çizgiye sahip olacağı ve AK Parti iktidarına karşı nasıl politikalar izleyeceği merak edilirken, konu ile ilgili Babacan cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; Ali Babacan’ın çalışma ekibinde yer alan bir isim, “AK Parti’nin reddi olan, hasmı olan bir siyasi hareket olmayacağız” dedi.

Eski AK Partili isim sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Merkez bir parti inşa etmeye çalışıyoruz. Elbette partimizi iktidara talip olarak kuracağız. Ancak AK Parti politikalarını tamamen reddetmek, başta Ali Babacan olmak üzere yeni partide yer alacak AK Parti kökenli isimlerin kendini inkâr etmesi olur.

Biz AK Parti’nin muhalifi olmayacağız. İktidara yönelik eleştirilerden ziyade iktidarın politikalarındaki yanlışların restoresine yönelik söylemlerde bulunacağız. AK Parti’nin reddi olan, hasmı olan bir siyasi hareket olmayacağız.”

Diğer yandan Ali Babacan’ın kuracağı partinin, ekonomide para politikaları temelinde hareket edeceği ve sosyal adalet temelinde paylaşım politikalarına sıcak bakılmadığı belirtildi.