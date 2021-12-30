Ali Babacan ittifak için şartını açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'na katılmak için ön koşulunun ''geçiş süreci üzerinde mutabakat sağlanması'' olduğunu söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakına katılmasının ön koşulunu "Geçiş sürecinde anlaşalım, nasıl işleyeceğine karar verelim, bu geçiş sürecine göre nasıl bir aday profili gerekiyor, onu da konuşalım. Eğer bu konularda da ortaklaşabiliyorsak, belki ittifak konusunu o noktada değerlendirmek mümkün olabilir" sözleriyle açıkladı.

'GEÇİŞ SÜRECİNDE ANLAŞALIM, İTTİFAKI SONRA KONUŞURUZ'

DEVA Partisi lideri Babacan, BBC'den Ayşe Sayın'a konuştu. Babacan, "Liderler olarak aranızda aday konuşuyor musunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Hayır, hiç. Biz ittifakta değiliz ki henüz. Bizim şu anda asıl önemsediğimiz konu geçiş süreciyle ilgili çalışma. Biz kendi içimizde başladık. Parlamenter sistem bitti ama birinci seçimle parlamenter sisteme geçiş arasındaki süreç nasıl işleyecek? Orada da farklı senaryolar var. Mesela 'Parlamenter sistem istiyorum' diyen partilerin milletvekili sayısı 300 ile 360 arasında kalabilir. Cumhurbaşkanı da seçildi, ne olacak? (Milletvekili sayısı) 360-400 arasında olabilir, 400'den fazla olabilir. Ve her senaryoda, tam yetkili seçilen cumhurbaşkanının o yetkileri kullanırken istişareyle 'Parlamenter sistem istiyorum' diyen partilerle beraber konuşa konuşa o yetkiyi kullanmasını nasıl sağlayacağız? Bunların hepsinin çalışılması gerekiyor ve bunun da ortak bir çalışma olması gerekiyor. Geçiş sürecinin şekli üzerinde mutabakat olduktan sonra, mutabakatın ruhuna uygun nitelikte bir cumhurbaşkanı adayı arayışı gerekiyor. Geçiş sürecinde anlaşalım, nasıl işleyeceğine karar verelim, bu geçiş sürecine göre nasıl bir aday profili gerekiyor, onu da konuşalım. Eğer bu konularda da ortaklaşabiliyorsak, belki ittifak konusunu o noktada değerlendirmek mümkün olabilir."

'TAKVİM OLUŞTURMAK TEHLİKELİ'

Babacan, geçiş süreci planı ile ilgili henüz bir takvim oluşturulmadığını belirterek "Geçiş süreci ile ilgili ayrı bir görüşme trafiği başlayacak. Ama bir takvim yok henüz. Çünkü takvim de tehlikeli. Ben de parlamenter sistemle ilgili dedim, takvim konuşmayalım. İki hafta takvim şaşsa, Cumhurbaşkanı, 'Bak bunlar beceremedi, edemedi' gibi neler neler söyler" ifadelerini kullandı.

'İTTİFAK SADECE SEÇİM İÇİN Mİ, SONRASINDA DEVAM EDECEK Mİ?'

DEVA Partisi lideri, geçiş sürecine ilişkin mutabakat konusunda bir netlik sağlanmadan aday ismi söz konusu olmayacağını, bunun kendileri için bir ön koşul olduğunu vurgulayarak "Tabii her partinin kendi tercihi olabilir. Aday da öyle ittifak da öyle. Tabi şu da önemli; ittifak sadece seçim için mi, seçimden sonra herkes kendi yoluna mı, yoksa seçim için kurulacak ittifak seçimden sonra bir koalisyon, ortaklık olarak devam edecek mi? Eğer öyleyse oturup bir de koalisyon protokolü hazırlamak gerekecek. Başlık başlık, mesela dış politika; eğitim sistemi nasıl olacak? Seçimden sonra muhalefet olarak devam edeceğiz diyorsak, bunlara hiç gerek yok uğraşmayalım. Ama eğer seçimden sonra beraber yönetme ruhuyla devam şeklinde ittifak olacak ise o zaman oturup politikaları ortaklaştırmak gerekir. Bazen 'Çok ihtiyatlısınız' diyorlar ama öyle değil. Biz planlı programlı gitmek istiyoruz ve söz verince tutmak istiyoruz" diye konuştu.

BBC Türkçe