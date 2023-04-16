Ali Babacan'dan, adaylığı ile tartışma yaratan Sadullah Ergin'le ilgili açıklama

DEVA lideri Ali Babacan'dan Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölge adayı olarak gösterilmesine ilişkin açıklama geldi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

LİSTENİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ OLDU

CHP'nin YSK'ya teslim ettiği listede ise sürpriz bir isme yer verildi. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi parti içinde çeşitli tartışmalara neden oldu. Bakanlığı dönemindeki davalar nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Ergin, DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerine dahil oldu.

"ASIL HEDEF CHP"

Halk TV'ye katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan, Ergin'le ilgili tartışmalar hakkında şunları söyledi: "Şimdi aslında büyük resme baktığımızda bir haftadır devam eden tartıştığımızda asıl hedef Sadullah Ergin değil, Cumhuriyet Halk Partisi. Burada araç Sadullah Ergin. Bu konuşulanlar 10-15 yıl öncenin konuları. Sadullah Ergin 4 denetime tabii olmuş ve tertemiz çıkmış."