Almanya'da Türk asıllı bakan Erdoğan konvoyuna tepki gösterdi

Almanya'nın Türk asıllı Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, seçimlerin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sonrasında Avrupa’nın birçok kentinde Erdoğan’a destek veren seçmen sokaklara döküldü.

Almanya’nın Türk asıllı Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir de Erdoğan’ın kazanmasından sonraki süreç ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Yeşiller Partisi’nin 57 yaşındaki bakanı, Almanya’daki Türklerin sevinç kutlamalarına sert tepki gösterdi. Twitter’dan açıklamalarda bulunan Özdemir, “Tüm umutlarını yitiren Türkiye’deki birçok, özellikle genç ve iyi eğitimli insanlae için üzgünüm. Aşırı milliyetçilik ve köktendinciliğin artık Ankara’dan gelecek yeni imamlarla bu ülkede daha da güçlü bir şekilde yayılacağı gerçeğine hazır mıyız” ifadesini kullandı.

Özdemir, “Türkiye oy kullandı. Beni, Erdoğan destekçilerinin tercihlerinin sonuçlarının sorumluluğunu almak zorunda olmadan kutlama yaptığı Almanya’da ne olduğu ilgilendiriyor. Araç konvoyları, bir şekilde otoriter bir siyasetçinin zararsız destekçilerinin kutlamaları değil” dedi.

KONVOYU ELEŞTİRDİ

Özdemir’in paylaşımlarını haberleştiren Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild de, Almanya’da yaklaşık 1.5 milyon Türk vatandaşı olduğunu ve bunların yaklaşık yarısının sandığa gittiğini aktardı. Verileri de paylaşan Bild, ülkedeki seçmenin yüzde 67.4’ünün Erdoğan’a gittiğini de duyurdu.

Özdemir, Almanya’nın birçok kentindeki araç konvoyları için ise, “çoğulcu demokrasinin kulak ardı edilemeyecek bir reddi ve onun karşısında nasıl başarısız olunduğunun bir kanıtı” yorumunu yaptı.