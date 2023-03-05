Altılı Masa, İYİ Parti’ye süre verdi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti’ye saat 14.00’e kadar süre verdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Millet İttifakı’nın yarın (6 Mart) Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak toplantısı hakkında konuştu.

Medyascope’dan Ali Macit’in haberine göre Ekmen “İttifakımızın kapısı yarın saat 14.00’e kadar İYİ Parti’ye açık” dedi. Ekmen, DEVA Partisi’nin CHP ile “vekil pazarlığı” yaptığı iddiasının asılsız olduğunu söyledi ve “iftira” ifadesini kullandı. “Katiyetle DEVA Partisi’nin CHP veya başka bir parti ile işbirliği komisyonu dışında tek bir milletvekilliği talebi ve pazarlığı olmamıştır. Bu iddiaları kesin ve net bir dille reddediyoruz. Bu iftirayı milletin vicdanına bırakıyoruz” diye konuşan Ekmen İYİ Parti’nin Masa’dan ayrılması hakkında, “Mutabakat arayışını iç mekanizmalar ve diyalog süreçleri tüketilmeden kamuoyuna mâl edilerek Masa’dan kalkılması oldukça üzücü. Kalan partiler devam ediyor ama İYİ Parti de burada önemli bir yere tekabül ediyordu. Üzüldüğümüzü ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

ADAY AÇIKLAMASI

Yarınki toplantı hakkında da konuşan Ekmen, 2 Mart’taki toplantıda aday konusunun enine boyuna tartışılmadığını belirtti ve şöyle konuştu:

“Yarın, adayın açıklanması bekleniyor ancak ben net bir şey diyemem. Bir önceki toplantıda da aday, enine boyuna tartışılmış değildi. Bir girizgah konuşması, bir krize dönüştürüldü. Dün (4Mart), kısmen bu konunun konuşulduğunu biliyoruz ama ayrıntılı ve nihai görüşme yarın olacak.”