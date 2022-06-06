Altılı masa, seçim güvenliği tedbirlerini açıkladı

'Altılı Masa Seçim Güvenliği Komisyonu', seçim güvenliği gündemiyle toplandı. Seçim güvenliğinin sağlanması konusunda alınan kararlar açıklanırken, "Sandık sonuçlarının, tutanakların ve diğer bilgilerin işleneceği teknik altyapı ve sistemlerimiz hazır. Bu konuda da altılı masayı oluşturan siyasi partiler olarak iş birliği yapacağız" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti (DP), Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi genel başkan yardımcılarından oluşan 'Altılı Masa Seçim Güvenliği Komisyonu', seçim güvenliğinin sağlanması konusunda alınan kararları açıkladı. Komisyon adına açıklama yapan İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, "Herhangi bir ihlal olması halinde mutlaka gereğini yapacağız" dedi.

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, DP Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin'den oluşan komisyon, Çankaya'daki Türkiye Barolar Birliği (TBB) Litai Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ GÜNDEMLERDEN BİRİ HALİNE GELDİ"

Komisyon adına açıklama yapan İYİ Partili Şenol Sunat, millet iradesinin tecelli edeceği tek yerin sandık olduğunu belirterek, "Seçim güvenliğinin temini; seçimlerin adil, dürüst ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini ve vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile seçime katılımını sağlamak için esastır. Seçim güvenliği, seçim sürecinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bunu temin etmek de seçimin yönetim ve güvenliğinden sorumlu kurumlar ile seçime katılan siyasi partilerin asli görevidir" diye konuştu.

Son yıllarda seçim süreçlerinde bazı olumsuzluklar yaşandığını ve bu durumun seçimlere olan güveni zedelediğini vurgulayan Sunat, şöyle devam etti:

"Bu durum vatandaşlarımızın oy verme davranışlarını ve motivasyonlarını menfi yönde etkilemiş, kaygı ve endişelerini artırmıştır. Adreste olmadığı halde seçmen listesinde görünen kişiler, mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması, geçerli-geçersiz oylar üzerinden yapılan itirazlar, muhalefetin bütün itirazları yok sayılırken, iktidarın talebiyle tekrarlanan seçimler gibi pek çok kanunsuzluk, hile, ihlal ve usulsüzlüklere hep birlikte şahit olduk. Gelişmiş demokrasilerde tartışma konusu olmaması gereken seçim güvenliği kavramı ülkemizin öncelikli gündemlerinden biri haline geldi. Altı siyasi partinin sayın genel başkanları, münferiden ve birlikte yaptıkları açıklamalarda bu kaygıları dikkate alıp seçim güvenliğinin önemine sıklıkla vurgu yaparak, ilgili genel başkan yardımcılarının bir araya geldiği bir seçim güvenliği komisyonu oluşturdular. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin yöneticileri olarak bizler de bir araya geldik ve bugüne dek altı toplantı düzenledik."

"200 BİN CİVARI SANDIK KURULMASINI BEKLİYORUZ"

Bu toplantılarda seçim güvenliğinin temini için gerekli unsurlar ve bu konularda yapılacak iş birliğinin esaslarını belirlediklerini ifade eden Sunat, şu ifadeleri kullandı:

"- Yurt içi ve yurt dışında 200 bin civarı sandık kurulmasını bekliyoruz. Seçim günü görev yapacak sandık alanı sorumluları, sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri şimdiden belirliyor ve eğitiyoruz.

- Seçim günü bizlere destek olacak avukat/hukukçuları tespit ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcilerimiz ile İl ve İlçe Seçim Kurulları'ndaki üye ve temsilcilerimizin iş birliği içerisinde çalışması için zemin oluşturuyoruz. Yakın zamanda gerçekleşen değişiklik sebebiyle İl ve İlçe Seçim Kurulları'nın yeniden oluşumunu da yakından takip ediyoruz.

- Herhangi bir ihlal olması halinde mutlaka gereğini yapacağız. Sandık sonuçlarının, tutanakların ve diğer bilgilerin işleneceği teknik altyapı ve sistemlerimiz hazır. Bu konuda da altılı masayı oluşturan siyasi partiler olarak iş birliği yapacağız.

- Bugüne kadar gerçekleşen seçimlerde yürütülen propaganda faaliyetlerinin adil ve eşit koşullarda gerçekleşmediği, siyasi partilerin iktidarın adil olmayan tutumlarına maruz kaldığı bir gerçektir. Oysa ki, seçim mevzuatı propaganda konusunda siyasi partilere eşit haklar tanımıştır. Önümüzdeki seçimde, propaganda faaliyetlerinin sağlıklı ve adil şekilde yürütülmesi konusunda iş birliği yaparak, her türlü ihlalin karşısında duracağız. Kamu gücünün ve bürokrasinin suistimal edilmesine de asla izin vermeyeceğiz."