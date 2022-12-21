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Altılı masanın görüşme tarihi belli oldu

Altılı masanın görüşme tarihi belli oldu
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak olan altılı masanın ikinci tur onuncu toplantısının tarihi belli oldu.

Altılı masa liderlerinin görüşme tarihi belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun ev sahipliğinde onuncu kez bir araya gelecek.

Söz konusu toplantı, 5 Ocak 2023 Perşembe saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Etiketler altılı masa görüşme tarih
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