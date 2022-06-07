  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Altıncı Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda

Altıncı Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda

Altıncı Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda

TBMM Adalet Komisyonu'nda, milletvekilleri 6'ncı Yargı Paketi üzerine değerlendirmede bulundu. Teklifte ilk imza sahibi AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, teklifin ayrıntılarını paylaştı.

"Tabii ki en başta, büyük ve kapsamlı değişiklik yaptığımız teklifimizdeki husus, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yapılan düzenlemeler. Özellikle bu noktada, teklifimizle birlikte mesleğe giriş usulünü tamamen değiştiriyoruz. Hakim adaylığı müessesesini kaldırıyoruz, hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini oluşturuyoruz. Noterlerin düzenlemiş oldukları satış vaadi sözleşmelerinin talep halinde elektronik ortamda tapu siciline de şerh verilebilmesini bu kanun teklifimizde sağlamış oluyoruz. Haksız ve yüksek miktarda gelir elde etmek amacıyla stokçuluk faaliyetleri gerçekleştiren fırsatçılarla daha etkin mücadele edebilmek için Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'fiyatları etkileme' suçunu ve yine Türk Ceza Kanunu 240'ıncı maddede düzenlenen 'mal veya hizmet satımından kaçınma' suçundaki cezaların üst sınırını 3 yıla çıkarıyoruz. Yine, besin veya malların değerleri veya işçi ücretlerinde artış ve ya eksiliş olması halinde cezayı yarı oranında, yine bu suçun failinin ruhsatlı simsar veya borsa tellalı olması halinde de yarı oranında cezanın arttırılmasını sağlamış oluyoruz."

Komisyonda teklifin görüşmelerine, yarın devam edilecek şekilde ara verildi.

Etiketler yargı altıncı yargı paketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki çeken istismar açıklaması
Ne Messi ne Ronaldo... İşte en değerli 20 futbolcu
Çıplak halde alışveriş yapan kadın şoke etti
AK Parti'den asgari ücretliye ''müjde'' sinyali
Memur ve emeklinin enflasyon zammı için geri sayım! İşte masadaki rakam
MetroPOLL'ün ''AK Parti kimin partisi'' sorusuna dikkat çeken yanıt
Okul önünde sapık alarmı! Görüntüler şoke etti
Simge Sağın mayolu pozuyla olay oldu
Dolar 17 TL'ye, gram altın 1.000 TL'ye, Euro 18 TL'ye dayandı
Son anket açıklandı; AK Parti bir ilki yaşıyor