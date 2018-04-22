Ankara kulisleri bunu konuşuyor: MHP'den İYİ Parti'ye 5 vekil...

İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesinin önünü açmak için CHP'den 15 milletvekili İYİ Parti'ye katıldı. Ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime girebileceğini açıkladığı 10 parti arasında İYİ Parti de yer aldı.

MHP'DEN İYİ PARTİ'YE 5 VEKİL



Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, bu gelişmelerin üzerine Ankara kulislerinde 5 MHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçebileceği iddiası konuşulmaya başlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 9 Nisan'da milletvekilleriyle buluştuğu yemekte, "CHP’den İP’e (Bahçeli İYİ Parti'ye İP diyor) geçebilecek vekiller var grup kurmaları için 15 vekil kadar. Ben inanmıyorum ama bizden de 5 vekil arayışları var. ” dedi.

CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçti