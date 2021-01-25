Ankara kulislerinde bomba iddia: Kılıçdaroğlu, Başbakan olmak istiyor

CHP ve İYİ Parti'nin 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' önerisinin bu hafta içinde netleşmesi beklenirken, Ankara kulislerini hareketlendirecek bir iddia ortaya atıldı.

Millet İttifakı kulislerini yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine Başbakan olmayı hedeflediğini gündeme getirdi.

Selvi, "Muhalefetin sistem önerisi" başlıklı yazısında Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceğinin henüz net olmadığını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN 3 İSİM GÜNDEMDE

Selvi'ye göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isimleri öne çıkıyor.