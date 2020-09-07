Ankara'da film gibi soygun! Banka nakil aracından 4 milyon 400 bin TL çaldı

Olay, saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren özel firmada çalışan güvenlik görevlisi Ayhan B., yanındaki iş arkadaşı A.Ö. ile birlikte 3 bankaya ait 4 milyon 400 bin TL'yi şubelere transfer etmek için zırhlı nakil aracı ile göreve çıktı.

4 MİLYON 400 BİN TL'Yİ ALARAK KAÇTI

Aracın sürücüsü de olan Ayhan B., arkadaşını, ilk banka şubesindeki işlemleri gerçekleştirmesi için cadde üzerinde indirerek, diğer banka şubesine gitmek üzere yola devam etti. Ayhan B., ileride diğer banka şubesi önünde zırhlı minibüsü durdurup, araçtaki kasada bulunan 4 milyon 400 bin TL'yi alarak kaçtı. Ayhan B., banka şubesinin yakınında park halinde bulunan ağabeyi Selahattin B'ye ait otomobille olay yerinden uzaklaştı.

KAMERALAR TESPİT ETTİ

A.Ö.'nün, arkadaşının geri dönmemesi üzerine ihbarda bulunulması üzerine soygun ortaya çıktı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaldırımda park halinde olan minibüsün çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak, çevrede inceleme yaptı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtları da incelendi. Üzerinde güvenlik görevlisi üniforması bulunan Ayhan B.'nin, koltuğunun altına aldığı para dolu çanta ile kaçarken kameraya yansıdığı görüldü. Polis, koronavirüs nedeniyle cerrahi maske takan Ayhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.