Ankara'da Saadet Partisi - CHP ittifakı mı geliyor ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti heyetlerinin yarın bir araya geleceğini belirterek, ''Pazartesi günü SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğim'' dedi.

Diğer yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararı üzerine partisinin GİK üyelerini olağanüstü topladı.

Seçim süreci boyunca izlenecek yol haritasını masaya yatıran Karamollaoğlu, "Bugünkü baskın seçimin temel sebebi ekonominin duvara toslamış olması ve denizin bitmesidir. Herkes bilmeli ki özellikle bütün vatandaşlarımıza seçmenimize sesleniyorum; Eğer bu iktidar kazara devam edecek olursa emin olun önümüzdeki aylardan itibaren tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük sıkıntıların içerisine girersiniz” diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim için 24 Haziran'ı işaret etmesi üzerine partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerini olağanüstü Ankara'da topladı. Balgat Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen Saadet Partisi GİK Toplantısı'nda Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Partisinin ittifak ve Cumhurbaşkanı adayına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi'nin seçim sürecindeki yol takvimi ile ilgili bilgiler veren Karamollaoğlu, erken seçimden ziyade baskın bir seçimle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

BU KORKUNÇ GİDİŞE BİR ÇARE BULMA İMKANINA SAHİP DEĞİLLER



Seçimlerin belirleyicisinin Saadet Partisi olacağına inandığını söyleyen Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Bu konuda bizim hiçbir tereddüdümüz yok. Kamuoyunda böyle bir hava meydana geldi. Ülkemiz çok badireli bir dönemden geçiyor. Ne yazık ki iktidarda bulunanlar bu korkunç gidişe bir çare bulma imkanına sahip değiller. Biz bu arkadaşlarımızın icraatlarını yaklaşık 16 yıldır takip ediyoruz. Ne yazık ki hiçbir sahada ülkemizi içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtaracak bir adım atmadılar. Sık sık soruluyor ‘Efendim hiç mi iyi bir şey yapmadılar?' diye. Doğrudur bazı güzel adımlar da attılar ama Türkiye sadece bir iki konunun halledilmesiyle düzeltilecek bir ülke değil. Dış politikada istikrarları hiç yok bu arkadaşların. Bugün birisini dost, stratejik müttefik görüyorlar yarın da en büyük hasım olarak karşılarına alabiliyorlar. Hala bir istikrara kavuşturamadılar dış politikayı.”

İKTİDAR KAZARA DEVAM EDERSE DAHA BÜYÜK SIKINTILAR BİZİ BEKLİYOR



İktidarın ekonomide duvara tosladığına dikkat çeken Karamollaoğlu, “Şuanda en büyük problemleri ekonomi; Ülkemiz yanıyor, para bulamıyorlar. Problemlere çözüm üretemiyorlar. Bugüne kadar güttükleri mantığı değiştirmedikleri müddetçe de bir çözüm bulma imkanları gözükmüyor. Aslında ciddi olarak düşünerek bir tespitte bulunursak; Bugünkü baskın seçimin temel sebebi ekonominin duvara toslamış olması ve denizin bitmesidir. Herkes bilmeli ki özellikle bütün vatandaşlarımıza seçmenimize sesleniyorum; Eğer bu iktidar kazara devam edecek olursa emin olun önümüzdeki aylardan itibaren tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük sıkıntıların içerisine girersiniz. Bütün imkanları tükettiler borç bile bulamıyor. Ama iktidarda da kalmakta ısrarlılar. Ranta dayalı politikalarını da değiştirmiyorlar” dedi.

BAZI AKLI EVVELER ÇIKIP ANLATIYOR…



“Hukuk rafa kaldırıldı” diyen Karamollaoğlu, “Bazı aklı evvel çıkıp anlatıyor; Efendim olağanüstü hal seçime engel değilmiş. Bir kişinin hem yargıç hem hakim hem de üst mahkeme olduğu bir yerde siz adaletten bahsedeceksiniz sizi tenkit edenleri de hafife almaya kalkacaksınız. Herhalde tarih sahifesine geçecek bu arkadaşların tavırları. Bu kadar umursamazlar bu kadar duyarsızlar. Bunun üstesinden gelebilirler mi? Yok hoşlarına gidiyor. Seçimden sonra tek bir kişinin yönetimine Türkiye tabi olacağı için onu da kendileri alırlarsa biraz önce de ifade ettiğim gibi; Hem yargıç, hem hakim hem de üst mahkeme olacaklar. Böylece Türkiye'ye huzur getirecekler!” diye konuştu.

KÖRÜ KÖRÜNE BİR BAĞLILIK VAR VATANDAŞI UYANDIRMAK LAZIM



Çok kritik bir seçime gidildiğini hatırlatan Karamollaoğlu, “Vatandaşlarımızı uyandırmak lazım. Bazı kesimlerde üzülerek söylüyorum; Körü körüne bir hastalık var. Bir bağlılık var iktidara. Bunlar bir gün muhakkak uyanacaktır. Tek temennimiz bugün ki yaşadığımız sıkıntılardan daha fazlası gelmeden uyanmalarıdır. Zaten ekonomide tahmin ettiğimiz sıkıntı gelirse bundan payına düşmeyen kalmayacak. 3-4 tuzu kuru insanın ve grubun dışında. Biz bundan dolayı çalışmalarımızı hızlandırmak zorundayız. Süratle bütün çalışmalarımızı tamamlamalıyız. Biz 5-6 ay önce teşkilatlarımızı harekete geçmesi için çalışmalarımızı başlatmıştık. Şimdi biraz daha konsantre haline geleceğiz. Zamanları biraz daha daraltacağız. Karar alma süreçlerini hızlandıracağız. Ve ondan sonra seçime gidereceğiz” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYIMIZI BELİRLEYECEĞİZ



Polemik yapmadan siyaset yapan tek partinin Saadet Partisi olduğunu öne süren Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Biz kimsenin şahsiyeti ile ilgilenmiyoruz. Biz ülkemizin geleceği ile ilgileniyoruz. Problemler üzerinde durmak bir numaralı vazifemiz oldu hep. Bu problemleri de bizim kadrolarımız çözebilir ancak. Şimdi hızlı bir şekilde aday tespitine gideceğiz. İllerden sorumlu arkadaşlarımız, illerinde milletvekili aday adaylarımız için süratli bir çalışmanın içine girecekler. İnşallah cumhurbaşkanlığı adayı konusunda da çok net ifade etmiştik; ‘mutlaka bir aday belirleyeceğiz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi yönetecek. Türkiye siyasetini belirleyecek bir aday olacaktır. İnanıyoruz ki seçimi de kazanacağız. Seçime giderken moral için söylenen sözler gibi olabilir. Ancak son 1,5 yıldır çalışmalarımız hamdolsun ciddi mesafeler kat ettiğimizi gösteriyor. Bundan dolayı da şu anda morali en yüksek teşkilat Saadet Partisi Teşkilatlarıdır. Bunu görmekten de memnuniyet duyuyoruz.”

AK PARTİ ARTIK TÜKENDİ



İktidarda bulunan Ak Parti'nin bugün artık tükendiğini kaydeden Karamollaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Sadece iktidar da bulunmalarından dolayı, aynı zamanda Cumhurbaşkanın parti başkanlığı üstlenmesinden dolayı kendilerine gaz verilmeye çalışılıyor. Ama artık bunlar tükendi. Tükenen bir yerde siz gaz vermeye çalışsanız da orada enerji alamazsınız. Kendileri ifade ettiler; ‘metal yorgunluğu var' dediler. Sadece metal yorgunluğu teşkilatlarında zannettiler ancak şimdi gördüler ki sadece teşkilatlarda değil, Ak Parti'de de bir tükenmişlik var. Bundan dolayı ısrarla kendi bekalarını ülkenin bekası gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama bu da inandırıcılığını yitirdi artık. Milletimiz iş istiyor. Milletimiz adalet istiyor. Milletimiz emniyet istiyor. Milletimiz özellikle dış politikadan atılan adımlardan rahatsız. Çocuklarının iyi eğitim görmesini istiyor. İç göçün durmasını istiyor. Hangi alana el atarsanız milletimizin talepleri bellidir. Saadet Partisi iktidara geldiğinde bu talepleri yerine getirecektir.”

