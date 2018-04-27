Ankara'da şok iddia: ''Bir parti liderine suikast yapılacak''

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz" dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti’nin seçime girmesini engelleyemeyenlerin entrika peşine düştüğünü savundu.

İYİ Parti’nin hazineden yardım alacağı yönünde yalan haberlerin çıkarıldığını iddia eden Ok, "İYİ Parti bırakın hazineden 25 milyon almayı bir kuruş alsın söz veriyorum harakiri yapacağım" ifadesini kullandı.

İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemeyenlerin bazı kötü senaryoları devreye sokacakları yönünde duyumlar aldıklarını aktaran Ok, 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasında, Türkiye'de bombaların patladığını, yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini ve kaos ortamı oluştuğunu söyledi.

"7 Haziran-1 Kasım arasında bu bombaları patlatan, karanlık güçler kimlerdi? Bu bombaların sonucunda, hangi parti ya da partiler oy devşirdi" diye soran Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Duyumun ötesinde ciddi bilgiler alıyoruz. Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse 7 Haziran-1 Kasım arasında olduğu gibi bombalar patlatılarak, suikastlar yapılarak, Türkiye'de bir kaos ortamı oluşturulacağı bilgileri alıyoruz. Buradan son başbakana, son hükümete çağrıda ve uyarıda bulunuyoruz. Son başbakan olmanız sizleri sorumluluktan kurtarmaz. Derhal gerekli tedbirleri alınız."

Bir basın mensubunun, suikast duyumuna ilişkin hükümet yetkilileriyle görüşüp görüşmediğini ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ek koruma isteyip istemediği sorusu üzerine Ok, "Ben bunu bir yetkili kişi ile paylaştım. O da şimdilik aramızda kalsın. Hükümetten değil" dedi.

İYİ Parti'ye geçen CHP milletvekillerinin tekrar partilerine döneceği yönündeki iddiaların hatırlatılması ve "Sizin partinizden mi yoksa CHP'den mi aday gösterilecek?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Ok, "Buna ilgili kurullar karar verecek. İster bizim partimizden olsun ister başka partide olsun, ister siyaseti bıraksınlar bu kişileri başımızın üzerinde taşımamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.