AS Parti: Bize yapılan teklif yok

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayıkçı, partinin 2015'te kurulduğunu, kurucularının büyük bir bölümünün emekli astsubaylardan oluştuğunu belirtti.

Başlangıçta meslektaşlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için yola çıkıldığını anlatan Kayıkçı, daha sonra aralarına sivillerin de katılmasıyla siyasi parti gereklerine uygun olarak devam ettiğini kaydetti.

AS Parti'nin seçimlere katılması yönünde çalışmalarının devam ettiğine değinen Kayıkçı, "Seçimler anayasada planlanan zamanda yapılsaydı, AS Parti her durumda seçime katılabilecekti. Bununla ilgili kanıtlarımızı Yüksek Seçim Kurulu'na, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Anayasa Mahkemesi'ne ilettik. Bu konudaki itirazımızın cevabını bekliyoruz. Yüksek yargının vereceği karar saygılıyız" dedi.

Kayıkçı, AS Parti'nin oy potansiyelini değerlendirerek, "Partililerimiz ve siyaset uzmanları bizim bir milyona yakın oy alabileceğimizi değerlendiriyor olsa da ben yine de mütevazı olmak gerektiği kanaatindeyim. Seçmenin kime oy vereceği tamamen kendi tasarrufundadır. Saygı duymak da gerekir" dedi.

'BİZE İKİ TARAFTAN DA TEKLİF YOK'

Cavit Kayıkçı, "Bu ülkenin iktidardan çok muhalefet sorunu olduğu kanaatindeyim. Bir an evvel derlenip toparlanıp, ülkenin ihtiyaç duyduğu muhalefetin oluşturulmasının elzem olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda CHP'nin adayının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olması bizim açımızdan önemlidir. Siyasi parti genel başkanlarının aday olmaması durumunda daha fazla bölünmeler olur" ifadesini kullandı.

Seçimde hangi partiyi destekleyeceğine ilişkin de Kayıkçı, "Her iki cepheden de bize yapılan herhangi bir teklif yoktur. Teklif olsa bile biz, geçen seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de tarafsız olmayı tercih ediyoruz. Ülkenin sorunlarıyla beraber meslektaşlarımızın sorunlarıyla da ilgilenenlere partililerimiz daha sıcak bakacaktır" dedi.