Ayhan Bilgen'den çözüm süreci ve Öcalan iddiası

HDP'den ayrılarak SES Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen, AK Parti iktidarının yeni bir çözüm süreci başlatacağını öne sürdü. Bilgen, ''Abdullah Öcalan'ın bu sürece dahil edilmeye çalışıldığını biliyorum...'' dedi.

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un programında siyaset sahnesini hareketlendirecek iddialarda bulundu. Cumhur ittifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin bu ortamda seçime gitmeyeceklerini savunan Ayhan Bilgen şöyle konuştu:

- Kürt sorunu iki taraf için de dağıtıcı rol oynayabilir. İktidarın açılım yapma ihtiyacını duyduğunu biliyorum ama bu açılımı nasıl yapacağı konusu mesele belli değil. HDP'yi de ikna ederek mi yapacak daha düşük düzeyli bir hamle mi yapacak göreceğiz.

- Örneğin, genel bir demokrasi, anayasada küçük rötuşlar, ana dil hakkının yasak olmaktan çıkması gibi, vatandaşlık tarifinin görece iyileştirilmesi gibi seçim kampanyasında anayasa üzerinden bir yeni hegemonya inşa edeceğini düşünüyorum.

- Yani MHP'yi de ikna ederek yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Şu anda böyle bir hazırlık var biliyorum. Yorum yapmıyorum, hazırlık olduğunu biliyorum.

Abdullah Öcalan'ın da dahil edilmeye çalışıldığını...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda "reform" mesajı vermek isteyeceğini öne süren Bilgen, "Türkiye şöyle bir havada giderse şaşırmayalım. MHP'nin de yüksek sesle tepki vermediği Erdoğan'ın yeniden reformdan ve değişimden yana muhalefetin de "istemezük" pozisyona itildiği bir resimde gidebiliriz. Özellikle Kürt meselesinde. Abdullah Öcalan'ın da buna dahil edilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Ama ne kadar mümkün olur, belediye seçimindeki gibi yanlış yöntemle olmayacağını biliyorum. Aynı yöntemi de denemeyeceklerdir daha usulüne uygun olur diye düşünüyorum" dedi.

"Bu bilgi mi öngörü mü sorusuna Ayhan Bilgen, "Bunların birazı öngörü birazı da bilgi" cevabı verdi.