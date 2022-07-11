Aylin Nazlıaka Kılıçdaroğlu'nun tatil yaptığı yeri açıkladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka partililer ile bir araya gelirken, yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede tatil yaptığını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketi yaşanırken, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ünlü bir otelde tatilini sürdürmesi tartışmaları sürerken, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka açıklama yaparak CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da Antalya’da tatil yaptığını açıkladığı iddia edildi.

CHP’li Nazlıaka’nın bu açıklaması kimi çevreler tarafından “İmamoğlu’na destek” kimi çevreler tarafından ise “Nazlıaka tarafını seçti” olarak algılandı.

CHP’li Nazlıaka vatandaşlarla bir araya gelerek CHP’ye katılan kadın kolları yeni üyelerine rozetlerini taktı.

ANTALYA’DA TATİLDE OLDUĞUNU AÇIKLADI!

Kalabalık partililerin içinde CHP’li Nazlıaka herkesin duyabileceği şekilde “Kemal bey Antalya’ya tatile gidince Genel Merkez’den bizde hemen Edremit’e geldik, diyerek kahkalar attı.”

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün nerede çekildiği belli olmayan bir fotoğrafı servis etmişti. CHP’li Nazlıaka, Kılıçdatoğlu'nun torun Duru ile olan fotoğrafın Antalya’da tatilden çekildiğini de kamuoyuna açıklamış oldu.

Edindiğimiz bilgiye göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in her bayramda olduğu gibi bu bayramda da CHP Liderini ailesiyle birlikte Antalya’da misafir etti.