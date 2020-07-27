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  4. 27 Temmuz 2020 18:28

Bahçeli: Atatürk'e hakaret vatan hainliğidir!

Atatürk'e lanet okuduğu iddia edilen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a tepkiler devam ederken MHP lideri Bahçeli'den çok sert bir açıklama geldi. Bahçeli, ''Atatürk’e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır.'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Atatürk'e hakaret vatan hainliğidir!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Atatürk’e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır. Atatürk’e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir'' açıklamasında bulundu.

Bahçeli sözlerine şunları da ekledi:

''Atatürk’e lanet okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür, Türkiye’yi uçuruma çekmenin zehirli hazırlığıdır. Hilafet tartışmalarını böylesi nazik bir ortamda kızıştıranlar ise Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük bir bühtan içindedir''

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mhp , devlet bahçeli , atatürk
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