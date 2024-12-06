Bahçeli: ''İmralı ile DEM Parti arasında doğrudan irtibat sağlanmalı''

MHP lideri Bahçeli eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı "TBMM'ye gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun" çağrısının ardından şimdi de "İmralı ile DEM Parti arasında doğrudan irtibat sağlanmalı" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim’de TBMM açılışında DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve 22 Ekim’de MHP Grup Toplantısında yaptığı Öcalan çağrısı ile devam eden sürecin acı ile ilgili tartışmalara değindi ve sürece “Huzur içinde terörsüz Türkiye” adını koydu.

Ekol TV'yi ağırlayan Bahçeli, Öcalan çağrısının siyaseten yapılmış bir çağrı olmadığının altını çizdi. Bahçeli, bu nedenle 22 Ekim’deki grup toplantısında yaptığı çağrının ardından, 3 grup toplantısında da çağrısını yinelediğini ve arkasında durduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli, çok konuşulan Öcalan çağrısını neden yaptığına da açıklık getirirken bir geometri örneği verdi. Bahçeli, “İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı” yorumunu yaptı. DEM’in Türkiye partisi olması yolunda adım atması beklentisini dile getiren MHP Lideri Bahçeli, terör sorununun 40 yıldır devam ettiğini bunun artık sonlanması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, ziyaret sırasında Türkiye’nin öne çıkan gündem başlıklarını da değerlendirdi. Devlet Bahçeli, çok konuşulan ve gündem belirleyen 1 Ekim’de Meclis’in açılışında DEM Partililerle tokalaşmasına ilişkin detayları ilk kez paylaştı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis açılışında yaptığı konuşmaya dikkat çekerek Erdoğan’ın o konuşmada, ‘‘Türkiye'nin ve 85 milyon vatandaşımızın menfaati söz konusu olduğunda siyasi rekabeti bir kenara bırakmamız gerekiyor’ ifadelerini kullandığını hatırlattı. Bahçeli, Cumhurbaşkanının bu ifadesinin ardından Cumhur İttifakı’nın parçası olarak harekete geçtiğini ve Erdoğan’ın Genel Kurul Salonu’ndan ayrılmasının hemen ardından DEM Partililerin sırasına yöneldiğini ve onlarla tokalaştığını anlattı.