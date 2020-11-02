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  4. 02 Kasım 2020 10:14

Bahçeli koronavirüse mi yakalandı? Özel kaleminden açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koronavirüse yakalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaları yalanlayan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, ''Beyefendinin sağlığı gayet iyi'' dedi.

Bahçeli koronavirüse mi yakalandı? Özel kaleminden açıklama
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Türkiye'de son dönemde etkisini artırmaya başlayan koronavirüs salgını, bazı siyasi isimlere de bulaştı. Sosyal medyada da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koronavirüse yakalandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Lideri'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

"İDDİALAR YALAN, SAĞLIĞI GAYET İYİ"
Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Candaş Tolga Işık'a konuşarak iddiaların yalan olduğunu söyledi. Candaş Tolga Işık, Çeliker ile yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: "Az önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'e sosyal medyada dolaşan 'Bahçeli covid oldu' söylentisini sordum, 'Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi' dedi"

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