İçişleri Bakanı Soylu koronavirüse yakalandı

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Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, İçişleri Bakanı Soylu ve eşi Hamdiye Soylu koronavirüse yakalandı. Ankara'da bir hastanede tedavi altına alınan Soylu'nun bu nedenle depremin ardından İzmir'e gidemediği öğrenildi.
İBRAHİM KALIN DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI İDDİASI
OdaTV'de yer alan haberde de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.
Sözcü
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