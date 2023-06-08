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Bahçeli'den ''bu bana yeter'' paylaşımı

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Geçici TBMM Başkanlığı görevini dün AK Partili Numan Kurtulmuş'a devreden MHP lideri Bahçeli, otomobiline atladığı gibi Ankara sokaklarını gezdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Geçici Başkanlığını Meclis Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretmesinin ardından MHP'den yapılan “Bu bana yeter” paylaşımı dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığını TBMM Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretmesinin ardından MHP’nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bahçeli’nin başkent caddelerinde klasik otomobilini, Ferdi Tayfur’un “Bu bana yeter” şarkısı eşliğinde kullandığı görüntülerde gezi Balgat’ta bulunan parti genel merkezinde sona erdi.

Etiketler bu bana yeter devlet bahçeli mhp
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