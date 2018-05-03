Bahçeli'den çok konuşulacak ''FETÖ'cü seçmen'' çıkışı

MHP Lideri Bahçeli, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili ''Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteği ile bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir'' dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dün akşama kadar 1350'ye yakın arkadaşımız milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundular. 17.00'den sonra hiçbir başvuru kabul edilmeyecek. MHP olarak çarşamba günü Meclis grubumuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizim adayımız olduğunu kabul ederek bir karar aldı. O karar bugün Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından da gerçekleştirilecektir. 'Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler olarak YSK'ya cuma günü saat 11.00'de Sayın Başbakan ile beraber başvuruda bulunacağız. Faaliyetlerimiz hedef birliği çerçevesinde değişik olabilir. İttifakla ilgili protokoller yarın uygun hale gelirse beraber verilebilir. Dün akşamdan bu yana kafamı meşgul eden bir konu var. 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi. Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. 4 cumhurbaşkanı adayı 100 bin ile müracaatı öngördü. Bu 100 bin aday talebinde bulunan 4 kişide bir tanesi CHP'nin 15 milletvekili kaydırmasıyla destek buldu 100 bin seçmene ihtiyaç kaldı mı? Kalmaması gerekirdi. Şahsiyet 100 bin seçmenle adaylığını koyacağını ısrar etti. O zaman akla gelen soru şudur FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi uygulamaya konuldu. Çok sayıda görevden alma oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmiş midir? Etmezse 100 bin kişinin içerisinde bu hangi aday etrafında toplanabilir burası kafamı biraz meşgul ediyor. Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteği ile bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir.''