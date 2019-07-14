Bahçeli'den ''eski sisteme dönelim'' diyenlere tepki !

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, "Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ ile irtibatları ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır" dedi.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Artık Kastamonu ağırlıklarını atacak, geleceklerine umut ve heyecanla bakacaktır. İnandık mutlaka başaracağız. Hedefledik mutlaka ulaşacağız. Kastamonu'ya verdiğimiz sözleri kesinlikle yerine getireceğiz.

Tam 3 yıl önce... TSK'nın içine yuvalanan terörist bir kadro millete ve devlete silah doğrultmuş, ülkeyi kana ve gözyaşına boğmuştu. 251 vatan evladımız şehit olmuştu. 2 bin 194 evladımız yaralanmıştı. 15 Temmuz Demokrasi ve illi Birlik Günü'nü anıyor. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz'da satırları ihanet ile yazılmış karanlık bir senaryo ortaya konuldu.

1 dolarlık namussuzlar kaçacak delik aradı. 15 Temmuz'da işgalciler milli iffeti yenemediler. İrade ayakland, milletimiz FETÖ'cüleri analarından doğduklarına pişman etti.

FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Maruz kaldığımız tehlike henüz geçöedi. Bu konuda ihmal olamaz, hoşgörü olamaz. Hatırı olan FETÖ'cülerin korunması olamaz. FETÖ'nün kripto damarları nereye uzanırsa uzansın kesip atılmalıdır.

FETÖ ve PKK'nın ne hilesi bitecek ne de hainliği sona erecek kökleri kurutulmalıdır.

"ESKİ SİSTEME DÖNELİM DİYENLER FETÖ İLE İRTİBATLIDIR"

15 Temmuz milli bekayı boğma girişimidir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkışmalıdır. Yenikapı ruhu yaşatılmalı. Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ ile irtibatları ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır.

Eski sistem darbelere kucak açtı. Kutuplaşmalara, anlaşmazlıklara kapı açtı. Eski sistemi isteyenler vesayet sevenlerdir. Eski sistemde derin çatışmalar yaşanmadı mı? Çift başlılık sona ermiştir. Türkiye'nin yüzü artık yükselmeye dönmüştür.

Yeni 15 Temmuz olmaması için sistem güçlenmeli. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir yılını yeni doldurdu. Aksamalar olabilir ama bu da normal. Yapılması gereken neyse o gündeme alınacaktır. Kriz meraklıları yeni sisteme boyun eğdiremeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tekrar tartışmaya açmak Türkiye'nin gücünü azaltır, milli iradeye karşı olmaktır.

Çok şükür çiğ süt içmediğimiz için karnımızda ağrı yoktur. Karanlık ilişkilerimiz yoktur. MHP'li belediyeler tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacaktır.

Belediye demek çevreyi imar eden yönetim demektir.