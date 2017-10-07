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BAHÇELİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: ''MHP SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN YANINDADIR''
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  4. 07 Ekim 2017 13:51

Bahçeli'den flaş açıklama: ''MHP Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır''

MHP lideri Bahçeli, gazetecilerin İdlib operasyonuna ilişkin sorusuna "MHP Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır" diyerek yanıt verdi.

Bahçeli'den flaş açıklama: ''MHP Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır''
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 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin İdlib operasyonuna ilişkin sorusuna "Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye ve Irak politikasında tutarlılık ve kararlılık görülmektedir. Zamanı geldiğinde her türlü çabanın ortaya koyulacağı görülmektedir. Anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanımız olaylara çok yönlü bakıyor. Bu bakımdan kendisine başarılar diliyoruz. MHP, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır" şeklinde yanıt verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti:

Türkiye kendi güvenliği ve oradaki vatandaşların güvenliği açısından her türlü tedbiri almış ve bunun devam edeceği inancındayız. Sayın Cumhurbaşkanı bunları bizimle de paylaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye ve Irak politikasında tutarlılık ve kararlılık görülmektedir. Zamanı geldiğinde her türlü çabanın ortaya koyulacağı görülmektedir. Anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanımızın olaylara çok yönlü bakıyor. Bu bakımdan kendisine başarılar diliyoruz. MHP, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır.

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