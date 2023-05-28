Bahçeli'nin sandığında Kılıçdaroğlu fark attı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 233, Recep Tayyip Erdoğan'a 59 oy çıktı.
MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullandı. Bahçeli'nin oy verdiği 1296 numaralı sandıkta 296 seçmen oy kullandı. Oyların 292's'i geçerli, 4'ü geçersiz sayıldı. Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 233, Recep Tayyip Erdoğan'a 59 oy çıktı.
DHA
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