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  4. 23 Aralık 2018 12:33

Bahçeli'ye av tüfeği hediye edildi

MHP Aydın il teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye av tüfeği ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Bahçeli'ye av tüfeği hediye edildi
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MHP Aydın İl Teşkilatı 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dün Ankara'da ziyaret etti. Ziyarete MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın katıldı. MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan Devlet Bahçeli'ye av tüfeği ve efe kıyafetli fotoğrafını hediye etti. 



MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ziyaretin verimli geçtiğini belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi mekanı Anıtkabir'i, ardından Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettik. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile bir süre istişare ettik. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili emir ve talimatlarını aldık. Teşkilatlarımızın gönlü, efelerimizin yüreği, hemşehrilerimizin sevgisi ile hazırlanmış hediyelerimizi takdim ettik. Genel Başkanımız Bahçeli'nin hemşerilerimize sevgi ve muhabbet dolu selamları var" dedi.

DHA

devlet bahçeli , av tüfeği , mhp
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